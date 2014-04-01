تونس تتجه لإصدار سندات دولارية بضمانات أميركية

قال محافظ البنك المركزي التونسي إن معدل التضخم في البلاد سينخفض على الأرجح إلى حوالي 5.2-5.3% بنهاية العام من 5.5% في الشهر الماضي، وهو ما يكبح الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة.

وقال المحافظ الشاذلي العياري لرويترز في مقابلة إن سعر التعادل للدينار يبلغ نحو 1.6 مقابل الدولار و2.18-2.20 مقابل اليورو وهو سعر مماثل تقريبا للمستويات الحالية أو أدنى بقليل منها.

وتحدث العياري أيضا عن خطط لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من خلال سندات دولارية بضمانات أميركية وسندات بالين بضمانات يابانية وسندات إسلامية (صكوك).

وأبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة القياسية عند 4.5% الشهر الماضي وأشار إلى أن ضغوط التضخم تنحسر.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي بلغت 12.74 مليار دينار (8.05 مليار دولار) في نهاية يناير كانون الثاني 2014 حيث واصلت توجها صعوديا في الشهور القليلة الماضية.

وقال محافظ البنك المركزي إن تونس تأمل في إصدار سندات دولارية مزمعة وسندات بالين وصكوك هذا العام بهدف سد الفجوة في التمويل.

وأضاف أنه من المرجح حدوث تقدم فيما يتعلق بالسندات التي ستضمنها الولايات المتحدة عندما يزور رئيس الوزراء مهدي جمعة واشنطن هذا الأسبوع.