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اليورو يتراجع قبيل "بيان" المركزي الأوروبي

المصدر: لندن ـ رويترز
أوروبا تترقب إجراءات جديدة للمركزي من أجل تحفيز الاقتصاد
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تراجع اليورو قليلاً مقابل الدولار اليوم الخميس، قبيل القرار والمؤتمر الصحفي الشهري للبنك المركزي الأوروبي والذي ترقبه السوق لمعرفة ما إذا كان البنك بصدد إجراءات جديدة لتعزيز النمو.

وبعد ارتفاعه نحو نصف سنت الليلة الماضية استقر الدولار مقابل اليورو عند 1.3797 دولار في المعاملات الأوروبية المبكرة.

وارتفع الدولار نحو 3% مقابل الين منذ أن أبلغت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسواق في 19 مارس أن المجلس قد يرفع أسعار الفائدة في الربيع القادم.

وارتفعت العملة الأميركية إلى أعلى سعر في 10 أسابيع الليلة الماضية قبل أن تتراجع قليلا لكنها تظل مرتفعة عن الإغلاق السابق عند 103.89 ين.

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