بنك الجزيرة يوصي برفع رأسماله إلى 4 مليارات ريال

أوصى مجلس إدارة بنك الجزيرة بزيادة رأس ماله عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك، ليبلغ رأس المال الجديد 4 مليارات ريال، مقابل 3 مليارات ريال بنسبة زيادة تبلغ 33.33%..

وأشار البنك في بيان نشره موقع السوق السعودي للأسهم "تداول" إلى أن أسهم البنك بعد الزيادة ستبلغ 400 مليون سهم مقابل 300 مليون سهم في السابق، فيما ستتم الزيادة عبر رأس ماله 500 مليون ريال من حساب الأرباح المتبقاه و500 مليون أخرى من الاحتياطي النظامي للبنك.

وسيحصل المستثمرون على سهم واحد مقابل 3 أسهم مملوكة، فيما ستكون أحقية الحصول على أسهم المنحة لمساهمي البنك المسجلين بنهاية يوم التداول الذي ستنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية التي سيُحدد موعد انعقادها بعد استيفاء المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وفي حال وجود كسور أسهم فسيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة، ومن ثم بيعها في السوق خلال المدة النظامية من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.

ويهدف بنك الجزيرة من هذه الزيادة المقترحة في رأس ماله لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، بما سيسهم في تمكينه من تنمية أعماله، مؤكداً أن الزيادة المقترحة في رأس ماله مشروطة بالحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.