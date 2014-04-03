بيع حصة من "جي.بي أوتو" المصرية بـ65 مليون دولار

قالت مصادر مطلعة إن رئيس مجلس إدارة جي.بي أوتو المصرية قام ببيع نحو 10% من أسهمه في الشركة إلى مستثمرين عرب ومصريين وأجانب بنحو 454 مليون جنيه تعادل نحو 65.14 مليون دولار.

وقالت المصادر التي اشترطت عدم نشر اسمها "رؤوف غبور حصل بالفعل على موافقة البورصة على البيع... الصفقة تمت من خلال المجموعة المالية هيرميس اليوم لمجموعة من المستثمرين العرب والمصريين والأجانب لنحو 12.6 مليون سهم."

وتعمل الشركة في تجميع وتوزيع السيارات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقوم باستيراد وتجميع وتوزيع سيارات الركوب هيونداي وجيلي في مصر والمركبات التجارية فولفو وميتسوبيشي.

وبحلول الساعة 1112 بتوقيت غرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 36.01 جنيه بانخفاض 2.7%، وبهذا تصل نسبة ملكية رؤوف غبور في جي.بي أوتو لنحو 27%.