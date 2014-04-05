أميركا تدعم تونس بضمانات قروض بـ500 مليون دولار

قالت الولايات المتحدة انها ستقدم لتونس ضمانات قروض جديدة قيمتها حوالي 500 مليون دولار في اطار مسعى مستمر لمساعدة البلد العربي الواقع في شمال افريقيا على التعافي في أعقاب الانتفاضة التي شهدها في 2011 .



وقال الرئيس الأميركي باراك اوباما متحدثا قبيل اجتماع مع رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في البيت الابيض إن ضمانات القروض ستساعد في ضمان أن تكون تونس "مجتمعا يمكنه أن يزدهر" وأن يبدأ اقتصاده بالتحرك قدما مع الاصلاح".



وتأتي ضمانات القروض بعد أكثر من 3 سنوات من احتجاجات حاشدة في الشوارع أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في 2011 مما اثار موجة انتفاضات مماثلة في بلدان عربية اخرى في الشرق الاوسط.



وكانت الولايات المتحدة قد ضمنت اصدارا لسندات حكومية تونسية بقيمة 485 مليون دولار في 2012 . وقال اوباما ان الاجراء الذي اعلن اليوم سيساعد تونس على معالجة امن الحدود ومواصلة جهود مكافحة الارهاب بين اشياء اخرى.



واضاف قائلا متحدثا الي الصحفيين قبيل اجتماعه مع جمعة في المكتب البيضاوي "الولايات المتحدة لها استثمار ضخم في ضمان ان تكلل تجربة تونس بالنجاح." ورحب جمعة بالدعم المالي قائلا انه سيساعد بلاده في تحقيق "الاستقرار والديمقراطية".