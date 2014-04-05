الإمارات تؤكد أهمية دور البنوك بمواجهة غسيل الأموال

أكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال أهمية التعاون بين الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز الجهود المبذولة في سبيل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .

وأضاف في كلمته الافتتاحية للندوة الإقليمية الأولى لعام 2014 لوحدات الاستعلامات المالية في المنطقة أن التعاون فيما بين وحدات الاستعلامات المالية يحقق هذا الهدف ويؤدي الى رفع وعي هذه الوحدات.

نظمت الندوة وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات بالتعاون مع وحدات الاستعلامات المالية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا بالإضافة إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" ومجموعة "إيجمونت" لوحدات الاستعلامات المالية.

وعقدت هذه الندوة تماشيا مع استراتيجية وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة الرامية إلى الارتقاء بالوعي المحلي والإقليمي حول معايير مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعدلة.

حضر الندوة التي تضمنت ست جلسات أكثر من 150 مشاركا من مجموعات العمل الإقليمية وأعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال وبعض البنوك.

