المركزي الأوروبي يضع تصورات لشراء أصول بتريليون يورو

قالت صحيفة ألمانية إن البنك المركزي الأوروبي وضع تصورات محتملة للنتائج المترتبة على شراء أصول بتريليون يورو للتصدي لانكماش الأسعار.

وقال مصدر في البنك المركزي لرويترز إن مثل هذه الدراسات يجريها البنك المركزي لقياس حجم الأموال التي ينبغي ضخها للتأثير على التضخم في منطقة اليورو.

كان رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، قال إن البنك متفق بالإجماع على أن شراء أصول أو ما يعرف بالتيسير الكمي قد يكون ضرورياً لعلاج مشكلة تدني نسبة التضخم.

وقال فيتور كونستانسيو، نائب دراجي، إن محافظي البنوك المركزية لمنطقة اليورو لم يناقشوا كيفية تنفيذ مشتريات الأصول.

وأشار تقرير صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج إلى أن المشتريات ينبغي أن تكون ضخمة كي تؤثر على الأسعار في منطقة اليورو، مما أدى لهبوط العملة الموحدة لأقل مستوى في خمسة أسابيع مقابل اليورو.

وقالت الصحيفة إن أحد تصورات البنك لشراء أصول بقيمة تريليون يورو (1.37 تريليون دولار) على مدار عام سيرفع معدل التضخم 0.2 نقطة مئوية، بينما أشار آخر إلى زيادة 0.8 نقطة مئوية.

ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على تفاصيل التقرير وهو الأول الذي يذكر قيمة معينة يدرسها البنك.