1.3 تريليون جنيه موجودات ودائع المركزي المصري

كشف البنك المركزي المصري أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري، بخلاف البنك المركزي، ارتفع بنحو 9 مليارات جنيه، ليصل في يناير الماضي إلى 1.325 تريليون جنيه، مقابل 1.316 تريليون في شهر ديسمبر السابق له.

وأكد البنك في بيان له اليوم أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 172.8 مليار جنيه، منها 81.4 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو 91.4 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، وأن إجمالي الودائع غير الحكومية وصل خلال يناير الماضي لنحو 1.115 تريليون جنيه، مقابل 1.145 تريليون جنيه في الشهر السابق.

ولفت النظر إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 931 مليار جنيه استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 22.6 مليار جنيه منها، وقطاع الأعمال الخاص على 139.2 مليار جنيه, والقطاع العائلي على نحو 765 مليار جنيه.

وأضاف أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 220.8 مليار جنيه, استحوذ قطاع الأعمال العام نحو 11.5 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 69.6 مليار جنيه والقطاع العائلي على نحو 135.5 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى "تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة " على41.3 مليار جنيه.