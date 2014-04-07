856 مليون ريال أرباح "السعودي الفرنسي" للربع الأول

حقق البنك السعودي الفرنسي صافي أرباح بلغت 856 مليون ريال للربع الأول من العام الحالي، بنسبة ارتفاع بلغت 25.15%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع بنسبة 212.41% مقارنة بالربع السابق.

وأوضح البنك في إعلان نُشر على موقع السوق المالية "تداول" اليوم أنه حقق إجمالي ربح للعمليات والاستثمارات في الربع الأول بلغ 1401 مليون ريال بنمو نسبته 16.27%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وبارتفاع بنسبة 9.37% مقارنة بالربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم 0.95 ريال مقابل 0.76 ريال.

وأرجع البنك سبب الارتفاعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في إجمالي دخل العمليات، وانخفاض مصاريف العمليات.