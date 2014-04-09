نمو الأرباح الفصلية لمصرف الإنماء السعودي 32.5%

حقق مصرف الإنماء السعودي نمواً في أرباحه الفصلية بنسبة 32.5% إلى 293 مليون ريال. لتأتي هذه النتائج مطابقة لتوقعات المحللين.

كما ارتفعت الأرباح الفصلية 4.6% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي. ونمت محفظة القروض بأكثر من 16%، في حين زادت الودائع بأكثر من 31%. وأرجع مصرف الإنماء ارتفاع أرباحه الفصلية إلى نمو عمليات المصرف وانخفاض المصاريف.

وقال عبدالمحسن الفارس، الرئيس التنفيذي في مصرف الإنماء، في مقابلة مع قناة "العربية" إنه من الطبيعي أن تنمو مخصصات البنك مع نمو محافظ التمويل لديه. وذكر أن إجمالي المخصصات تجاوز 530 مليون ريال معظمها مخصصات عامة.

