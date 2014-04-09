تونس تعتزم إصدار سندات دولية بـ1.8 مليار دولار

تعتزم تونس إصدار سندات دولية جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار، بما في ذلك سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 500 مليون دولار.

من جهة أخرى، قال وزير المالية التونسي يوم الثلاثاء إن تونس ستحصل على ضمانات قروض بقيمة 250 مليون دولار من اليابان قبل صيف هذا العام.

واليابان هي ثاني دولة تدعم قروضا لتونس بعد أن قالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها ستقدم ضمانات قروض جديدة تبلغ حوالي 500 مليون دولار للبلد العربي الواقع في شمال إفريقيا.

وتسعى تونس لسد عجز مالي ضخم نتج عن تداعيات الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011.

وامتنع وزير المالية حكيم بن حمودة عن تقديم المزيد من التفاصيل بشأن ما إذا كانت ضمانات القروض ستستخدم لمبيعات من السندات أو لدعم قروض أخرى من مقرضين دوليين.