أول يوم إصدار سندات لديون اليونان يستقبل بالانفجارات

في أول يوم إصدار سندات للديون اليونانية منذ بدء الأزمة المالية، تفاجأ بنك أثينا بانفجار سيارة مفخخة أمام مقره في وسط أثينا صباح اليوم بدون التسبب في وقوع ضحايا، حسب ما أفاد مصدر في الشرطة.

وانفجرت السيارة المفخخة المركونة عند الرصيف المقابل لمقر البنك المركزي اليوناني على مقربة من مكتب لترويكا الدائنين الدوليين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، بحسب المعلومات الأولية الصادرة عن الشرطة. وأضافت الشرطة أن الانفجار لم يوقع جرحى ويتم إحصاء الأضرار الناجمة عنه في الوقت الحالي.

وتابعت أن السيارة من طراز نيسان، وهي سيارة مسروقة كانت محشوة بـ75 كلغ من المتفجرات. وحذر اتصال هاتفي بموقع زوغلا الإلكتروني وصحيفة افيمريذا تون سينداكتون، قوات الأمن قبل ساعة من وقوع الانفجار.

وتصدر اليونان الخميس أول سندات للديون المتوسطة الأمد منذ 2010 ومنذ استبعادها من الأسواق المالية بسبب أزمة الديون السيادية.

وتم التحضير للعملية منذ أشهر وهي تتناول بحسب مصدر حكومي سندا بقيمة 2,5 مليار يورو، ويشكل نجاحها المرتبط بثقة المستثمرين مرحلة سياسية واقتصادية في غاية الأهمية لحكومة الائتلاف بين محافظين واشتراكيين برئاسة انتونيس ساماراس.

والجمعة، يستقبل رئيس الوزراء في اثينا المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في ثاني زيارة لها الى اليونان منذ بدء الأزمة. وتستهدف الاعتداءات التي لا توقع ضحايا عادة أهدافا اقتصادية وسياسية ومؤسسات وغالبا ما تنسب الى الحركة الفوضوية.