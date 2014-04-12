2.53 مليار ريال الأرباح الفصلية للبنك الأهلي التجاري

أعلن البنك الأهلي التجاري بالسعودية عن تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأول من عام 2014 بلغت 2,535 مليون ريال، مقابل 2,332 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع نسبته 8.7%، ومقابل صافي ربح للربع السابق بلغ 1,795 مليون ريال، وذلك بارتفاع نسبته 41.2%.

وأكد منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك في بيان صحافي أن نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية والاستثمارية قد أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 4.5%، بالإضافة إلى زيادة الدخل من تحويل العملات الأجنبية بنسبة 16.4%.

وأضاف الميمان أن موجودات البنك شهدت نمواً، حيث بلغت 420 مليار ريال، مقابل 358 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 17.4%. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 42 مليار ريال مقابل 38 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 7.9%، وبلغ ربح السهم الواحد 1.69 ريال مقابل 1.56 ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وقد نمت محفظة القروض والسلف لتبلغ 197 مليار مقابل 171 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 15.7%، وبلغت ودائع العملاء 333 مليار ريال مقابل 277 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 20.4%.