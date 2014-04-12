وزير: مصر تسير بدعم شعبي لاستكمال الإصلاح الاقتصادي

أكد وزير المالية المصري هاني قدري دميان أن بلاده تسير بخطوات ثابتة وبدعم شعبي كبير نحو استكمال خارطة الطريق السياسية وبناء كيان مؤسسي جديد لإدارة البلاد خلال الفترة القادمة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد.

وأوضح في بيان صحافي صدر على هامش مشاركته باجتماعات صندوق النقد الدولي أن استكمال البناء المؤسسي يعتبر نقطة البداية لتحقيق نقلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للنمو في الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة حاليا على مساندة بعض القطاعات القائدة للنمو والتي تستطيع أن تحقق تعافيا سريعا في النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.

وعلى رأس الإصلاحات المالية التي تستهدفها الحكومة المصرية توسيع القاعدة الضريبية، خاصة أن إجمالي الإيرادات الضريبية في مصر لا تزال أقل من 15% من الناتج المحلي، وهي من المعدلات الأقل على مستوى العالم وعلى مستوى الدول النامية والناشئة أيضا.

وأوضح أن وزارة المالية تقوم بإعداد تعديلات على قانون ضريبة الدخل بهدف توسيع القاعدة الضريبية وغلق باب التهرب والتجنب الضريبي. كما تعمل الوزارة على الانتهاء من إعداد منظومة جديدة للتحول إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة.

وأكد أهمية الإسراع من تنفيذ إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، موضحاً ضرورة العمل على أكثر من مسار لترشيد الدعم لضمان الاستخدام الأفضل لموارد الطاقة.