انخفاض نسبة المقترضين للأسر الإماراتية في أبوظبي

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي انخفاضا في نسبة المقترضين من الأسر المواطنة بنسبة 1% عام 2013 لتصل إلى 58% مقارنة بـ59% عام 2012، لكنها أكدت أن نسبة القروض الشخصية تشكل عبئا وضغوطا على الأسر المواطنة، في الوقت الذي يتوقع فيه نحو 47% من الأسر ارتفاع نفقاتهم خلال الربع الأول من 2014.

وبلغ متوسط إنفاق الأسر المواطنة في إمارة أبوظبي على التعليم عام 2013 في حدود 46,752 درهما سنويا، وعلى الهواتف المحمولة والثابتة 4,377 درهما، و1128 درهما على التوالي، فيما أفاد 34% من أرباب الأسر المرتبطة بالبحث بأنهم يقومون بتبديل هواتفهم المحمولة بشكل مستمر، و32% منهم يشترون سياراتهم من خلال التمويل البنكي.

وبحسب الدراسة التي قدمها مرصد أحوال الأسرة المواطنة 2013 الذي أصدرته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي للعام 2013، فقد بينت استقرار المؤشر العام للأسعار خلال عام 2013 مقارنة مع عام 2012، مسجلا.5 74 نقطة مقارنة بـ74.0 نقطة خلال عام 2012.

وأشار المؤشر إلى ازدياد شعور أرباب الأسر المواطنة بارتفاع طفيف في أسعار السلع الغذائية خلال عام 2013 والمتمثلة في سلع (الحبوب، واللحوم بأنواعها، والزيوت والدهون، والألبان ومشتقاتها، والسكر)، فيما عبرت العينة المبحوثة من أرباب الأسر المواطنة عن استقرار في أسعار سلع الملبوسات ومشتملاتها خلال عام 2013 وشعورهم بارتفاع إزاء أسعار السلع الاستهلاكية طويلة الأجل خلال عام 2013 مقارنة مع عام 2012.

وأكد مرصد أحوال الأسرة المواطنة أن موضوع القروض الشخصية والديون المتعثرة للمواطنين تعد من القضايا الملفتة للنظر، والتي يوليها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اهتماما كبيرا، حيث جاءت مبادرة تشكيل صندوق معالجة الدين المتعثرة لتساهم في تخفيف هذا العبء الثقيل على كاهل المواطنين.