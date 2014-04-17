نمو أرباح البنوك السعودية 5.4% بالربع الأول من 2014

كشفت النتائج المالية للمصارف السعودية المدرجة في سوق الأسهم عن نمو صافي الأرباح المجمعة بنسبة 5.4% إلى 8.65 مليار ريال.

وقد سجلت جميع البنوك السعودية المدرجة نمواً في أرباح الربع الأول، باستثناء بنك الراجحي الذي تراجعت أرباحه بنسبة 17%، نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف التشغيل.

كما جاءت معظم الأرباح الصافية أفضل من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبيرغ، لتشمل 7 بنوك، في حين جاءت أرباح 3 مصارف دون التوقعات، وهي أرباح بنك الجزيرة والراجحي والبلاد، أما أرباح بنك الإنماء فقد جاءت متماشية مع التوقعات.

وكانت أرباح "مجموعة سامبا المالية" قد نمت خلال الربع الأول بـ7%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتتجاوز 1240 مليون ريال.

وقد ارتفعت الأرباح بـ23,4% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي. فيما فاقت الأرباح متوسط التوقعات البالغ مليارا ومئة مليون ريال.

كما ارتفعت أرباح بنك الجزيرة السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 10%، إلى 159 مليون ريال، كما ارتفعت أرباح البنك 6%، مقارنة بأرباح الربع السابق.