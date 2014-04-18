مصرف ليبيا: الدولار متوفر لدينا ولم يشح من الأسواق

نفى مسؤول بمصرف ليبيا المركزي ما تردد في الآونة الأخيرة عن أن ليبيا تواجه نقصا في الدولار نظرا لفقد إيرادات نفطية وقال "تلك شائعات لا أساس لها من الصحة".

وتعاني ليبيا من تعطيلات في قطاعها النفطي الحيوي منذ 9 أشهر بسبب احتجاجات في حقول وموانئ نفطية في أنحاء البلاد. وقال المصرف المركزي إن احتياطيات ليبيا الدولارية تزيد عن 115 مليار دولار.

وقال مصباح العكاري مدير إدارة الأسواق المالية بالمصرف المركزي لقناة النبأ التلفزيونية المحلية إن المضاربين في العملة ينشرون شائعات حول شح في الدولار لتحقيق مكاسب.

وتابع قوله إن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة مطلقا مضيفا أن الليبيين الذين يسافرون إلى الخارج يحصلون على مخصصاتهم المعتادة من الدولارات وتفتح الشركات أيضا خطابات اعتماد للواردات.

وقال تجار في العملة إن التعاملات في السوق الموازية تجرى بشكل عادي.

واستقر الدينار الليبي أثناء تعطل إنتاج النفط لكن الفارق بين سعره الرسمي والسعر غير الرسمي اتسع مؤخرا بشكل طفيف. ويبلغ سعر الدولار الآن بين 1.34 و1.35 دينار في السوق الموازية ارتفاعا من 1.30 دينار منذ أسابيع قليلة. ويبلغ السعر الرسمي نحو 1.24 دينار مقابل الدولار. ويبقي المصرف المركزي تداول الدينار في نطاق محدد أمام العملات الرئيسية.