الجنيه السوداني يهبط إلى أدنى مستوى مقابل الدولار

أعلن متعاملون في تجارة العملات الصعبة في الخرطوم، أن الجنيه السوداني سجل السبت أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء.

وقال أحد التجار لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن "سعر الدولار اليوم بلغ 8.8 جنيه للدولار الواحد".

وكان سعر الدولار سجل الخميس 8.5 جنيه سودانية.

وقال أحد الصرافين طالبا حجب اسمه "يواجه المستوردون والمسافرون إلى الخارج صعوبة بالغة في الحصول على العملات الصعبة بسبب الشح في السوق".

ويعاني الاقتصاد السوداني من نقص في العملات الصعبة وارتفاع معدلات التضخم منذ انفصال جنوب السودان عنه في يوليو 2011، حيث أخذ معه %75 من إنتاج النفط البالغ 470 ألف برميل يوميا.

40% من قيمة العملة

وفقدت العملة السودانية حتى مطلع العام الحالي % 40من قيمتها، كما بقي معدل التضخم في حدود %40 وفقا لتقارير حكومية.

وأعلن السودان في سبتمبر من العام الماضي برنامج إصلاح اقتصادي زاد بموجبه أسعار المنتجات البترولية، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات في العاصمة الخرطوم عرفت بأنها أكبر اضطراب يواجهه نظام الرئيس السوداني عمر البشير في المدن منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 1989.

وحصلت الحكومة السودانية مطلع الشهر الحالي على وديعة من قطر بلغت مليار دولار إبان زيارة الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للخرطوم.

وقال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عباس "إن الوديعة القطرية ستدعم احتياطات البلاد من العملات الصعبة".