التسليف السعودي أقرض 1.6 مليار ريال ومستعد للمزيد

ارتفعت نسبة القروض الخاصة ببرنامج القروض الاجتماعية بالبنك السعودي للتسليف والادخار بنسبة 8.9% في الربع الأول للعام الحالي 2014 قياساً بالربع المماثل من العام الماضي، بقيمة بلغت 1.65 مليار ريال.

وأوضح البنك في بيان صحافي، اليوم، أنه قام بصرف 38.575 قرضا اجتماعيا بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و652 مليون ريال، كان نصيب قروض الزواج منها 13586 قرضا بقيمة 611.2 مليون ريال.

وبلغ عدد قروض الأسرة 23474 قرضاً، بقيمة 980 مليون ريال، وبلغت قروض الترميم 1515 قرضاً، بقيمة 61.2 مليون ريال.

%38 نمواً بالتمويل الإنتاجي

كما بلغ مجموع القروض الإنتاجية المصروفة 168 مليون ريال لـ 605 مشاريع، مقابل (439) مشروعا خلال الربع الأول من 2013 بنسبة ارتفاع 37.8%.

وقال المتحدث الرسمي للبنك السعودي للتسليف والادخار، أحمد الجبرين، إن المشاريع الناشئة أتت على رأس قائمة القروض الإنتاجية بواقع 413 مشروعا بقيمة بلغت 92.1 مليون ريال بنمو 7.6% عن الربع الأول لعام 2013.

وكان نصيب مشاريع سيارات الأجرة والنقل 146 قرضاً بقيمة بلغت 12.9 مليون ريال، بارتفاع بلغ 356.3%، كما كان نصيب مشاريع التميز 38 مشروعاً بقيمة 60.4 مليون ريال بنسبة نمو 65.2% في عدد المشاريع مقارنة بالربع الأول لعام 2013.

8 مشاريع للخريجين

وأقرض البنك الذي أعلن عن خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة التمويل للشباب، في مسار قروض الخريجين 8 مشاريع بقيمة 2.6 مليون ريال.

وأشار إلى قيام البنك عبر مركزه الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة بعدد من الخدمات غير المالية خلال الربع الأول لعام 2014، من خلال تنظيم وترتيب عدد من الزيارات والمحاضرات التابعة لبرنامج نشر ثقافة العمل الحر بهدف تعزيز أهمية العمل الحر في النشء، وتوعية الشباب وحثهم على التوجه نحو عالم الأعمال.

ونوه بإقامة الورشة التدريبية الأولى لبرنامج " إمبرتيك " العالمي تحت مسمى إمبريتك السعودية لرواد الأعمال استمرت لمدة أسبوع استفاد منها 25 رياديا، وهو برنامج تابع لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لبناء وتنمية المؤشرات السلوكية الريادية التي يحتاجها أصحاب الأعمال في المؤسسات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم.

مضاعفة المستفيدين مرتين

وتوقع المتحدث باسم البنك السعودي للتسليف والادخار ارتفاع أعداد المستفيدين إلى 200% عقب تعديل لائحة القروض الاجتماعية الجديدة التي ستمكن شريحة أكبر من المستفيدين للحصول على قروض البنك.

وحرص البنك من خلال اللائحة على مراعاة الفئات الأقل دخلاً ,وسعى للموازنة بين العدالة والموضوعية في التعامل مع الفوارق بين المقترضين من ناحية الدخل وعدد أفراد الأسرة.

وعلى صعيد حساب إبراء الذمة، أبان المتحدث أن الحساب استقبل منذ تأسيسه عام 2006 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2014 مبالغ بقيمة 261 مليون ريال بعدد إيداعات بلغت 31.128 عملية إيداع.

واستقبل البنك أموالا بهدف إبراء الذمة خلال الربع الأول بقيمة 5.44 مليون ريال بعدد إيداعات 1539 إيداعا وبنسبة نمو في عدد الإيداعات بلغت 11% قياساً بالربع الأول من عام 2013.

يستقبل السعوديين بكل الفروع

وحول تطوير الخدمات المقدمة للعملاء، اعتمد البنك خلال الربع الأول مبدأ "عميل البنك" بعد أن كان في السابق عميل الفرع، وأصبح من حق العملاء مراجعة أي من فروع البنك الـ 26 المنتشرة في كافة مناطق المملكة للحصول على خدمات البنك المتعددة دون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة أو الفرع المقترض منه الذي يقع في منطقته.

وأسس البنك خلال الربع الأول مركزا لخدمة العملاء في مقر إداراته العامة بالرياض بهدف زيادة وتعزيز رضا عملائه على جميع ما يقدمه من خدمات، سواء في تقديمه للبرامج التمويلية الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة أو على صعيد القروض الاجتماعية، في إطار التزامه بتقديم الأفضل وسعياً منه لتحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية المناطة به.