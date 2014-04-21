أكبر محطة تحلية للمياه بالعالم تبدأ الضخ بالسعودية

يدشن المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة غداً بدء الضخ من محطة رأس الخير بالمنطقة الشرقية، وهي المحطة التي تقع ضمن أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم.

وقال محافظ المؤسسة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم، إن مشروع محطة التحلية برأس الخير يعدّ أحد أضخم وأهم المشاريع التنموية في المنطقة، ويهدف إلى خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه المحلاة، في ظل شح موارد المياه الطبيعية بالمملكة.

وبين أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 1,025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، تنتج بتقنية التقطير الوميضي متعدد المراحل (MSF) بنسبة 70% من إنتاج المشروع، فيما تنتج تقنية التناضح العكسي (RO) ما نسبته 30% من إنتاج المشروع.

2400 ميجاوات كهرباء

وأضاف أن المشروع يشمل توليد الطاقة الكهربائية عبر ستة مجموعات، تتكون الأولى من وحدتي توربينات غازية ذات الدورة المفتوحة (Open Cycle) والمجموعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة تتكون من مجموعات مركبة ذات توربينات غازية (10 وحدات) وتوربينات بخارية (5 وحدات) بطاقة تصديرية إجمالية تبلغ 2400 ميجاوات.

ويشتمل المشروع على محطة التحويل 380 كيلو فولت تم ربطها مؤخراً بالشبكة الوطنية للكهرباء، إلى جانب شبكة نقل الكهرباء على طول خط نقل المياه، سواء من رأس الخير إلى الرياض أو من رأس الخير لحفر الباطن وبتكلفة إجمالية تبلغ 23 مليار ريال.

ويشتمل المشروع على نظام لنقل المياه من رأس الخير عبر خطوط الأنابيب بطول اجمالي يبلغ 1290 كلم خط مزدوج، إذ تم اعتماد مشروعين بمسارين مختلفين لنقل كمية من المياه تقدر بأكثر من مليون متر مكعب يومياً من خزانات المياه الستة الواقعة بمحطة رأس الخير.

مليون متر مكعب مياه

وينقل المشروع الأول المياه من رأس الخير إلى منطقة الرياض وما حولها، بطاقة تقدر بـ 900 ألف متر مكعب باليوم، بواسطة أنبوبين قطر كل منهما 72 بوصة، وثلاث محطات ضخ والمشروع الآخر إلى حفر الباطن بطاقة (100) ألف متر مكعب في اليوم بطول إجمالي 354 كلم وقطر 44 بوصة ومحطة ضخ واحدة.

وسيناقش مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه المتزامن مع تدشين المحطة، مشاريع المؤسسة ودراستها الفنية، ومستجدات برنامج تخصيص المؤسسة.

ويبحث المجلس برنامج حساب تكاليف إنتاج الماء والكهرباء كما سيناقش الاعتمادات المستندية كما ظهرت في الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 2013.