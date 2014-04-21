روسيا تغلق 4 بنوك أوكرانية في القرم

أغلق البنك المركزي الروسي أربعة بنوك أوكرانية في القرم عقب انضمام شبه الجزيرة لروسيا.

وقال رئيس البنك المركزي الروسي ميخائيل زوخوف في موسكو إن "تلك البنوك لم تنفذ مهامها، وإن عملاء البنوك الأربعة اشتكوا من عدم تمكنهم من سحب أو تحويل الأموال".

وأضاف زوخوف "باقي البنوك الأوكرانية في القرم مسموح لها بالعمل في شبه الجزيرة بدون ترخيص روسي حتى أول يناير عام 2015 شريطة أن تحقق كافة الشروط".

وأوضح أن هناك طلبات من بنوك أوكرانية لمواصلة عملها في القرم، مشيراً إلى أنه من المقرر تأسيس أكثر من 200 فرع لمصارف روسية في القرم بحلول نهاية الشهر الجاري.