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95 مليون درهم أرباح "بنك الاستثمار" في الربع الأول

المصدر: العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الاستثمار خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6,5% لتصل إلى 95 مليون درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنها البنك يوم أمس الأحد، بلغ إجمالي العائدات من العمليات 155 مليون درهم، وإجمالي الإيرادات من الفوائد 112,2 مليون درهم ومن غير الفوائد 42,6 مليون درهم، كما بلغ إجمالي القروض والسلفيات 9,1 مليار درهم بزيادة 9.2%، وإجمالي الودائع 9,2 مليار درهم بزيادة 2%.

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