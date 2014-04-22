بنوك يابانية توافق على تقديم قروض لـ"تيبكو" للكهرباء

المصدر: طوكيو - د ب أ

وافقت 4 بنوك يابانية كبرى اليوم الثلاثاء، على تقديم قروض بدون ضمانات لشركة "طوكيو إلكتريك باور" (تيبكو) للكهرباء، وذلك للمرة الأولى منذ انفجار محطة فوكوشيما النووية التي تديرها تيبكو في 2011.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن "القروض تستهدف إعادة تمويل قروض تستحق على تيبكو في نهاية شهر أبريل الحالي وقيمتها 65 بليون ين، ما يعادل 633.4 مليون دولار.

وأضافت أن "الشركة استعادت استقرارها الإداري بفضل الدعم الحكومي القوي لها منذ كارثة انفجار المحطة النووية".

كانت محطة فوكوشيما النووية تعرضت لانفجار في أحد مفاعلاتها بسبب كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان في شهر مارس 2011. وتكبدت تيبكو خسائر جسيمة نتيجة هذه الكارثة، حيث حصلت على دعم مالي حكومي واسع.