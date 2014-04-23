1.1 مليار درهم أرباح "أبوظبي التجاري" في الربع الأول

حقق بنك أبوظبي التجاري 1,1 مليار درهم أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو نسبته 22% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 26% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن البنك يوم أمس الثلاثاء، ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 9% مقارنة مع الربع الأول و8% عن الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 1,901 مليون درهم.

وحققت الأرباح من العمليات ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنة مع الربع الأول و18% عن الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 1276 مليون درهم.

وحقق الدخل من غير الفوائد 520 مليون درهم بنمو بنسبة 7% مقارنة مع الربع الأول وزيادة بنسبة 24%، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وشهد الدخل من صافي الرسوم والعمولات زيادة بنسبة 33% عما كان عليه بنهاية الربع الأول و18% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 285 مليون درهم.

وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 32٫9% مقارنة مع 29٫7% عن الفترة نفسها من العام الماضي و38٫8% عن الربع الأخير من العام الماضي.

وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3٫8%، بينما بلغت تغطية المخصصات 115٫07% مقارنة مع 4٫1% و109٫66% على التوالي بنهاية العام الماضي.

وانخفضت المخصصات العامة بنسبة 46% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وبنسبة 12% عن ما كانت عليه بالربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 174 مليون درهم.

فيما انخفضت تكلفة المخاطر إلى أدنى مستوياتها خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 46 نقطة أساس مقارنة مع 91 نقطة أساس بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 15% مقارنة مع الربع الأول و20% عن الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 953 مليون درهم.

