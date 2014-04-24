85 مليون درهم صافي أرباح نور بنك في 3 أشهر

حقق "نور بنك" نموا قياسيا في صافي أرباحه التي بلغت 85 مليون درهم للربع الأول من عام 2014، مقارنة مع 31 مليون درهم خلال الربع الأول من 2013، بينما ارتفعت قيمة العائد على حقوق الملكية إلى 14%.

وشهدت القيمة الإجمالية لأصول البنك نمواً بنسبة 9% لتصل إلى 25.2 مليار درهم، مقارنة مع 23.2 مليار درهم في بداية العام الجاري.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية لتمويلات العملاء بنسبة 14% إلى 16,3 مليار درهم، وارتفع إجمالي قيمة ودائع العملاء بنسبة 11% إلى 20,7 مليار درهم.

وقال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لنور بنك والرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية، إن النتائج اللافتة التي سجلناها في الربع الأول من عام 2014 تعكس نجاح استراتيجية أعمال نور بنك التي أطلقناها العام الفائت، والتي ضمنت لنا استمرار الزخم القوي لمكاسب البنك.