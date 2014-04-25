ستاندارد تخفض تصنيف روسيا الائتماني مع توقعات سلبية

بسبب مخاطر تفاقم حركة هروب الرساميل على خلفية الأزمة الأوكرانية، خفضت وكالة ستاندارد آند بورز التصنيف الائتماني لروسيا درجة إلىBBB- وأبقت على توقعاتها السلبية.

وتضاعفت حركة هروب الرساميل من روسيا في الفصل الأول من العام 2014 عما كانت عليه قبل عام ليصل حجمها إلى 50,6 مليار دولار بسبب الأزمة الأوكرانية.

وبحسب تقديرات الحكومة، فإن إجمالي حجم هروب الرساميل قد يصل خلال العام الكامل إلى ما بين 70 و100 مليار دولار.

وأفادت ستاندارد آند بورز في بيان "بأن حركة هروب الرساميل من روسيا خلال الفصل الأول من العام 2014 تشير بنظرنا إلى مخاطر تدهور كبير في المالية الخارجية" لهذا البلد.

وحذرت من احتمال تخفيض التصنيف الائتماني لروسيا أكثر "إذا لمسنا مخاطر متزايدة على ملاءة روسيا نتيجة نمو اقتصادي أضعف بكثير على المدى المتوسط أو بسبب تقلص المرونة في السياسة النقدية".

وتابع البيان "من الممكن أيضا تخفيض تصنيف روسيا في حال تسبب تشديد العقوبات المفروضة عليها بإضعاف موقعها الخارجي أكثر".

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا أثر ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية وهددت بفرض عقوبات إضافية عليها في حال استمر تصعيد الوضع في أوكرانيا، في وقت تشهد العلاقات بين روسيا والغرب أول خلاف كبير منذ انتهاء حقبة الحرب الباردة.