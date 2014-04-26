ارتفاع أرباح رابع أكبر بنك في الصين خلال الربع الأول

نمت أرباح بنك أوف تشاينا، رابع أكبر بنك تجاري في الصين من حيث القيمة السوقية، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 13,8% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وذكر البنك في بيان موجه إلى بورصة الأوراق المالية في شنغهاي يوم أمس الجمعة، أن صافي أرباحه القابلة للتوزيع على المساهمين بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 54,36 مليار يوان، ما يعادل 7,36 مليار دولار.

وزادت وتيرة نمو الأرباح مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث كان معدل النمو خلال تلك الفترة 8,2% و12,36% خلال العام الماضي ككل. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان البنك القول: "من خلال جعل خدمة الاقتصاد الحقيقي أولوية بالنسبة للبنك، فإنه سارع بإعادة هيكلة نشاطه وتحسين قدراته في إدارة الأصول والالتزامات".

وزاد إجمالي أصول البنك حتى مارس الماضي بنسبة 8,87% إلى 15,11 تريليون يوان، في حين زادت التزاماته بنسبة 9,1% إلى 14 تريليون يوان.