بنك التعمير الصيني يجني 10% أرباحا متجاوزا التوقعات

ارتفع صافي ربح بنك التعمير الصيني ثاني أكبر بنك مدرج في البلاد 10.4% في الربع الأول من العام، متجاوزا التوقعات، وذلك بفضل زيادة دخل الفائدة والرسوم.

وبنك التعمير، هو الثالث بين أكبر أربعة بنوك في الصين الذي يعلن عن أرباح أعلى من التوقعات هذا العام. وفي الأسبوع الماضي خالف البنك الزراعي وبنك الصين توقعات السوق لتباطؤ حاد في وتيرة نمو الأرباح بعد إصلاحات لأسعار الفائدة في البلاد.

وساهمت زيادة دخل الفائدة والرسوم بنسبة 11% في نمو صافي الأرباح إلى 65.8 مليار يوان (10.5 مليار دولار) من 59.6 مليار في الربع الأول من 2013 بحسب البيان المالي غير المدقق للبنك.

وفي استطلاع لآراء 11 محللا كان متوسط التوقعات 64.5 مليار يوان. وارتفعت نسبة الديون المتعثرة إلى 1.02% في نهاية مارس من 0.99% قبل ثلاثة أشهر.

وبلغ صافي دخل الفائدة 103.2 مليار يوان في الربع الأول مرتفعا نحو 12% عنه قبل عام.