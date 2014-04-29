86 مليون دولار أرباح "عودة" اللبناني بالربع الأول

قال بنك عودة اللبناني أمس الأول، إن صافي أرباحه في الربع الأول بلغ 85٫8 مليون دولار وهو نفس المستوى للفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف البنك في بيان أن أرباحه الصافية تلقت دفعة من النمو بنسبة 12٫2% في إجمالي الدخل، لكنه جنب 20٫1 مليون دولار مخصصات لصافي خسائر القروض.

وامتدت آثار الحرب في سوريا إلى لبنان وأسهمت في تباطؤ حاد للاقتصاد اللبناني على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وفي العام الماضي، انخفض صافي أرباح البنك في الربع الأول بمقدار 9٫5% ليصل إلى 85٫5 مليون دولار نتيجة تكاليف افتتاح فرع في تركيا. وقال البنك، إن ودائع عملائه نمت بمقدار 1٫2 مليار دولار لتصل إلى 32٫3 مليار بعد أن كانت 31٫1 مليار دولار في نهاية ديسمبر عام 2013.

وجاءت الدفعة الأساسية لنمو الودائع من الفرع التركي الذي سجل زيادة في الودائع قدرها 1178 مليون دولار، ومن مصر التي حقق البنك فيها زيادة في الودائع بلغت 262 مليون دولار.

وزادت أصوله المجمعة بمقدار 1٫6 مليار دولار عن ديسمبر لتصل إلى 37٫8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

