التصنيفات الائتمانية تطيح بأكبر 15 مصرفاً أوروبياً

طالت التصنيفات الجديدة 15 مصرفاً أوروباً، وأطاحت بتقديراتها في إطار التصنيف الائتماني.

وقالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني إنها خفضت تصنيفها لخمسة عشر بنكا أوروبيا، من بينها باركليز وكريدي سويس ودويتشه بنك، بعد أن وافق البرلمان الأوروبي على إصلاحات تمنع الحكومات من التدخل لإنقاذ البنوك المتعثرة.

وأضافت ستاندرد اند بورز أن الدعم الحكومي الاستثنائي لتلك البنوك سيتقلص على الأرجح مع تنفيذ الهيئات التنظيمة للإصلاحات، وهو ما جعلها تخفض تصنيفها من "مستقر" إلى "سلبي".

ومن بين البنوك أيضا إيه بي إن امرو وبنك ايرلندا وآي إن جي بنك.

ورفعت ستاندرد اند بورز أيضا تصنيفها لدانسكي بنك وأرجنتا سباربنك، بينما أبقت على نظرة مستقبلية "سلبية" لثمانية وثلاثين بنكا وعلى توقعات "مستقرة" لخمسة عشر بنكا. وأبقت على التصنيف الائتماني لخمسة بنوك قيد المراجعة مع إشارات سلبية.