المركزي الياباني يبقي على مرونة سياسته النقدية

خفض بنك اليابان المركزي اليوم الأربعاء توقعاته بشأن نمو اقتصاد البلاد خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 مارس المقبل.

وذكر البنك في بيان له أنه يتوقع نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال العام المالي بنسبة 1.1%، وليس بنسبة 1.4%، وفقا لتوقعاته في يناير الماضي.

وتوقع البنك نمو أسعار المستهلك في اليابان بنسبة 1.3% في العام المالي الجاري، وهي نفس توقعاته السابقة، إضافة إلى نمو الأسعار بمعدل 1.9% العام المقبل.

وقرر البنك الإبقاء على سياسته النقدية فائقة المرونة بهدف تحفيز الاقتصاد ومكافحة الكساد الذي تعاني منه اليابان منذ أكثر من عشر سنوات.