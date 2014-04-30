تحويلات الأجانب في السعودية تقفز إلى 14 مليار ريال

في الوقت الذي ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج خلال شهر مارس الماضي بـ22%، حيث بلغت 14.3 مليار ريال، مقابل 11.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، فإنه في المقابل وصلت تحويلات السعوديين 8 مليارات ريال، مرتفعة بنسبة 19%.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، أظهر تقرير حول "تحويلات المواطنين والأجانب في مارس"، بأن تحويلات الأجانب فقط في مارس من العام الجاري هي الأعلى منذ بداية العام، حيث بلغت نحو 12 مليار ريال في فبراير، و13.3 مليار ريال في يناير. وارتفعت تحويلات الأجانب في مارس بنسبة 19% مقارنة بشهر فبراير السابق.

أما التحويلات الشخصية للسعوديين في مارس، فقد نمت بنسبة 19 في المائة، إلى ثمانية مليارات ريال، مقابل 6.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت بنسبة 6%عن مستوياتها في فبراير والتي كانت فيها 6.5 مليار ريال.

وارتفعت التحويلات الشخصية للسعوديين وغير السعوديين معا في مارس، بنسبة 21%، إلى 22.3 مليار ريال، مقابل 18.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت بنسبة 14% عن مستوياتها في فبراير 2014م، التي كانت فيها 19.5 مليار ريال.

وكانت تحويلات الأجانب إلى الخارج قد واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي، حيث هبطت بنسبة 10% في شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ 13.3 مليار ريال في يناير من العام الجاري، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 9% في يناير مقارنة بديسمبر من العام الماضي البالغ 14.7 مليار ريال.

ويبلغ عدد السكان المقيمين في السعودية 9.7 مليون نسمة، يشكلون نحو ثلث السكان في السعودية 32.4%، فيما يشكل السكان السعوديون قرابة الثلثين 67.6%، وفقاً لآخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية. وبحسب هذه الإحصاءات، يكون نصيب الفرد من الأجانب الذين يقيمون في السعودية، نحو 1472 ريالاً من هذه التحويلات في مارس.