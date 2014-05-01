سحوبات بـ206 مليارات ريال من أجهزة الصرف بـ3 أشهر

شهدت عمليات السحوبات من البنوك وأجهزة الصرف الآلي التابعة للشبكة السعودية وعمليات نقاط البيع قفزات كبيرة وصلت إلى 206.9 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لصحيفة المدينة.

وبحسب التقرير الشهري لمؤسسة النقد السعودي (ساما)، فإنه تم سحب 82.8 مليار ريال عبر كاونترات المصارف و85 مليار ريال عبر الشبكة السعودية، فيما استأثرت نقاط البيع بـ39.08 مليار ريال.

وسجل التقرير ارتفاعاً في حجم العمليات والمبالغ في شهر مارس الفائت وصلت نحو 59.7 مليار ريال من أجهزة الصرف الآلي، بينما سجلت نقاط البيع عمليات شراء بنحو 14.19 مليار ريال من خلال 113 ألفًا و345 نقطة بيع ويشكل مجموعهما زيادة تقدر بـ5.2% عن ما تم في العام الذي سبقه 2013، البالغ 56.7 مليار ريال.

وبلغ إجمالي عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الثلاثة أشهر منذ بداية عام العام الحالي نحو 83.4 مليون عملية في ما بلغ إجمالي عدد عمليات السحوبات النقدية عن الفترة نفسها 350.9 مليون عملية من خلال 14 ألفاً و254 جهازاً.

واستأثر شهر مارس الفائت بنحو 29.4 مليون عمليات عبر نقاط البيع لكن السحوبات النقدية سجلت نحو 127 مليون عملية منها 74.9 مليون عملية عبر المصارف و52.3 مليار عملية عبر الشبكة السعودية، بنسبة ارتفاع قدرها 9.4% عن شهر مارس عام الفائت2013 التي بلغت نحو 116 مليون عملية.

وكشفت أرقام التقرير عن نمو ملحوظ في هذا النوع من التعامل المصرفي بلغ نسبة 9% منذ مارس 2013 بالنسبة لعمليات السحب من ماكينات الصرف الآلي، بينما بلغ 23% للنمو بعمليات الدفع بالبطاقة عند نقاط البيع وهذه النسبة الأخيرة تعبر عن نمو ملحوظ يشير إلى تطور كبير في التعاملات المصرفية.

ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الثقة في خدمة نقاط البيع، وكذلك تحسن ملحوظ في مستوى أداء أجهزة نقاط البيع، وقد نفذت عمليات نقاط البيع خلال شهر مارس 2014 عبر نحو 113.3 ألف جهاز لنقاط البيع في ما جرت السحوبات عبر 14.254 جهاز صراف آلي.

وبين التقرير أن عدد بطاقات الصرف الآلي الصادرة عن البنوك حتى شهر مارس الفائت بلغت نحو18.7 مليون بطاقة صراف بنسبة زيادة قدرها 13%، مقارنة بمارس 2013 الذي شهد نحو 16.5 مليون بطاقة، وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 14254 جهازا خلال شهر مارس الماضي، بزيادة قدرها 1251 جهازاً، مقارنة بشهر مارس 2013.