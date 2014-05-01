17 مليار دولار "عاجلة" من النقد لإنقاذ اقتصاد كييف

وافق مجلس مديري صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات مالية بقيمة 17 مليار دولار لأوكرانيا ينفذ على عامين لمساعدة الجمهورية السوفيتية السابقة على التعافي من أشهر من الاضطرابات.

وسيؤدي البرنامج الى الإفراج عن قروض من مانحين آخرين تصل قيمتها الى 15 مليار دولار بهدف مساعدة أوكرانيا على تحقيق استقرار اقتصادها وسط أسوأ اضطرابات مدنية منذ استقلالها في 1991.

ويمهد قرار مجلس مديري صندوق النقد المؤلف من 24 عضوا من بينهم ممثلون لروسيا والولايات المتحدة الطريق أمام صرف فوري لشريحة أولى من الأموال قيمتها 3.2 مليار دولار للحكومة الأوكرانية التي تواجه ضائقة مالية مما يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها وتفادي عجز محتمل عن سداد ديونها.

ومن بين أموال تلك الشريحة سيخصص مليارا دولار لدعم الميزانية.

