أرباح رويال بنك أوف سكوتلاند تقفز 3 أضعاف في 3 أشهر

قفزت أرباح مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند (آر.بي.أس) إلى ثلاثة أمثالها في الربع الأول من العام، لتفوق توقعات المحللين مدعومة بتحسن ضبط التكاليف وانخفاض خسائر القروض المتعثرة.

وقال البنك الذي تملك الحكومة البريطانية 81% من أسهمه إنه حقق ربحاً صافياً 1.2 مليار جنيه إسترليني ارتفاعاً من 400 مليون إسترليني قبل عام. وهذه هي المرة السادسة فقط التي يعلن فيها البنك تحقيق أرباح فصلية منذ حصوله على حزمة إنقاذ حكومية بقيمة45 مليار جنيه إسترليني (76 مليار دولار) إبان الأزمة المالية عام 2008.

وبلغت أرباح التشغيل 1.5 مليار إسترليني ارتفاعاً من 747 مليون إسترليني قبل عام. ووصلت الأرباح قبل حساب الضرائب إلى 1.6 مليار إسترليني مقارنة مع 826 مليون إسترليني في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان ثمانية محللين استطلع البنك آراءهم توقعوا وصول الأرباح العائدة على المساهمين إلى 200 مليون إسترليني وأرباح التشغيل إلى 800 مليون إسترليني والأرباح قبل حساب الضرائب إلى 300 مليون إسترليني.

وسجل البنك خسارة قبل حساب الضرائب قدرها 8.2 مليار إسترليني في عام 2013 بسبب تكاليف إعادة الهيكلة ونفقات أخرى تتعلق بمخالفات لتصل إجمالي خسائره منذ تلقيه حزمة الإنقاذ إلى 46 مليار إسترليني.

وصعد سهم البنك أكثر من 10% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أواخر فبراير بعد تراجعه في وقت سابق هذا العام إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر.