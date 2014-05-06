تراجع أرباح "باركليز" 5% في الربع الأول

تراجعت أرباح باركليز خمسة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام بعدما سجلت إيرادات البنك من أنشطة الدخل الثابت انخفاضا أكبر من منافسيه.

ويعلن البنك يوم الخميس تفاصيل خطة لتقليص الأنشطة المصرفية الاستثمارية وقال إنه سيغير مزيج أنشطته في إطار مراجعة ساهمت في انفخاض الإيرادات المصرفية الاستثمارية بنسبة 28 بالمئة.

وأثر ذلك على الأرباح المعدلة قبل حساب الضرائب لتنخفض في الربع الأول خمسة بالمئة إلى 1.69 مليار جنيه استرليني (2.85 مليار دولار).

وأعلن باركليز اليوم الثلاثاء أنه سيخفض التكاليف لكن الشك مازال يساور المستثمرين. وانخفضت نفقات التشغيل باستثناء تكلفة إعادة الهيكلة 12 بالمئة إلى 4.2 مليار استرليني عنها قبل عام.

وقال البنك في بيان "نواصل التعامل بحذر مع بيئة الاستثمار التي نعمل في إطارها وكنتيجة لذلك ينصب اهتمامنا على الخفض الهيكلي لقاعدة التكلفة من أجل تحسين العائدات".