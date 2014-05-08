بنك البلاد يتجه للربحية بدعم عمليات التمويل العقاري

قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد السعودي، إنه يتوقع أن تحقق عمليات البنك نمواً في خانة العشرات خلال السنوات المقبلة، بدعم من النمو الاقتصادي، والتوسع في التمويل العقاري، ونمو قروض البنك بنسبة 25% أو أكثر خلال 2014.

وأضاف خالد الجاسر أن النمو سيأتي بصورة رئيسية من العمليات المصرفية للأفراد، ومن الفرص القوية بالقطاع العقاري بدعم من جهود الحكومة لتوفير برامج التمويل العقاري للمواطنين.

وقال الجاسر "حقق بنك البلاد نمواً في خانة العشرات خلال السنوات الثلاث الماضية. نأمل أن نستمر في تحقيق ذلك في السنوات المقبلة. نحن متفائلون جدا، سواء بالنمو الاقتصادي أو نمو عمليات البنك".

وبنك البلاد - الذي تأسس عام 2004 - هو أصغر البنوك العاملة في المملكة، ويبلغ رأسماله أربعة مليارات ريال، ويقدم الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة.

وقفز صافي ربح البنك نحو 22% في الربع الأول من العام، بدعم من نمو دخل العمليات ليصل إلى 173.7 مليون ريال، ما يعادل 46.3 مليون دولار، مقابل 142.5 مليون ريال قبل عام.

وبسؤاله من أين سيأتي النمو قال الجاسر "أعتقد أن النمو سيأتي بصورة رئيسية من العمليات المصرفية للأفراد، لكن في الوقت نفسه هناك فرص نمو جيدة وقوية في قطاع التمويل العقاري".

وتابع أن الدعم الحكومي وتضافر الجهود لتوفير الرهن العقاري والقروض العقارية من شأنها أن توفر فرص نمو جيدة بالسوق.

وفي شهر يوليو 2012، وافقت السعودية على قانون التمويل العقاري بعد انتظار دام أكثر من عشر سنوات، لكن منذ ذلك الحين يجري إعداد القوانين واللوائح اللازمة لتطبيق القانون.

وتعاني السوق العقارية السعودية عدداً من المشاكل، أبرزها النقص الشديد في المعروض، والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، والمضاربة على الأراضي غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.