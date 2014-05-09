تصريحات دراجي تهوي بعوائد السندات في منطقة اليورو

تواصل عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو هبوطها إلى مستويات منخفضة جديدة بعد أن أرسل ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أوضح إشارة إلى أن البنك قد يتخذ المزيد من الإجراءات لتيسير سياسته النقدية في اجتماعه الشهر القادم.

وبعد أن ترك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماعه الشهري للسياسة النقدية، قال دراجي إن صانعي السياسة "مرتاحون إلى اتخاذ إجراء في المرة القادمة" لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو إذا كانت التوقعات لتضخم الأسعار تبرر ذلك.

وسجلت عوائد السندات الحكومية الإسبانية والإيطالية لأجل 10 سنوات مستويات قياسية منخفضة جديدة مع هبوطهما 7 نقاط مئوية إلى 2.90% و2.94% على الترتيب، بينما تراجعت عوائد السندات البرتغالية إلى أدنى مستوياتها في ثماني سنوات.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الألمانية القياسية لأجل عشر سنوات 3 نقاط مئوية إلى 1.45%، لتلامس أدنى مستوياتها في 11 عاما.