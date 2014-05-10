وداعا لسرّية البنوك.. هونغ كونغ تفتح دفاترها لواشنطن

قالت وزارة الخزانة الأميركية الليلة الماضية، إن هونغ كونغ توصلت إلى اتفاق لتقاسم المعلومات مع الولايات المتحدة بموجب قانون جديد يهدف إلى مكافحة تهرب الأميركيين في الخارج من الضرائب.

وسيلزم القانون الجديد الذي يبدأ سريانه في أول يوليو البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين الأجنبية بتقديم معلومات لهيئة العائدات الداخلية الأميركية عن الحسابات التي يملكها أميركيون وتزيد عن 50 ألف دولار.

وستواجه الشركات الأجنبية المخالفة حجزا ضريبيا يبلغ 30 في المائة على عائدات استثماراتها في الولايات المتحدة، وقد يتم إخراجها بشكل فعلي من أسواق رأس المال الأميركية.