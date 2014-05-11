المركزي: نمو الطلب على الائتمان بالسوق الإماراتي

كشف المصرف المركزي عن أن الربع الأول من العام شهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلب بسوق الائتمان المحلي بشكل عام، مؤكداً أن الارتفاع يعكس بشكل كبير القوة الكامنة للاقتصاد الوطني.

وقال إن دبي جاءت في المرتبة الأولى بين إمارات الدولة من حيث قوة الطلب على القروض التجارية، وكذلك القروض الشخصية.

وتوقع المصرف المركزي، استناداً لنتائج أول استبيان أطلقه حول "توجهات الائتمان في الإمارات خلال الربع الأول، وشمل 3 قطاعات جغرافية، هي أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية، نمو الطلب بصورة أقوى خلال الربع الثاني من العام، وفق تقديرات نسبة كبيرة من المقترضين وطالبي الائتمان بالسوق المحلي"، مشيراً إلى أن "توقعات الائتمان للأعمال التجارية لاتزال صلبة في الإمارات"، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال المصرف المركزي إن نتائج الاستبيان أرجعت النمو الكبير في حجم القروض التجارية خلال الربع الأول إلى زيادة عوامل الطلب مدفوعة بقوة مبيعات العملاء، واستثمارات الأصول الثابتة والتوقعات الإيجابية بنمو وانتعاش سوق العقارات، مشيراً إلى أن جزءاً من النمو في الطلب على الائتمان التجاري يعود كذلك للنمو القوي في الطلب على القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التخفيف الملحوظ في معايير الائتمان.

وكشفت نتائج المسح عن ارتفاع كبير في الطلب على الإقراض الشخصي خلال الربع الأول من 2014 في جميع أنحاء دولة الإمارات وإن لم يكن الارتفاع بالمعدل نفسه الذي سجل بالنسبة للطلب على القروض التجارية، مشيرة إلى أن 57% من المستطلعين أكدوا حدوث زيادة في الطلب على القروض الشخصية خلال الربع الأول، وبالتالي بلغ النمو بصافي المعيار الثاني لميزان الطلب على القروض الشخصية 26% في الربع الأول، وجاءت دبي في المرتبة الأولى بين إمارات الدولة من حيث قوة الطلب على القروض الشخصية.