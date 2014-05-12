سطو مسلح على فرع "باركليز بنك" في لندن

تعرض فرع بنك (باركليز) الواقع بشارع ريجينت في ميدان بيكاديللي بالعاصمة البريطانية لندن اليوم إلى عملية سطو مسلح اقتصرت على الأضرار المادية.

وأوضحت وسائل إعلام بريطانية اليوم أن فرع البنك لا يزال مغلقاً فيما تفرض الشرطة طوقاً أمنياً على المنطقة المحيطة به.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن الشرطة أن عملية السرقة تمت عند تمام الساعة 09:35 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم استدعاء قوات الأمن إلى موقع الحادث بعد ورود معلومات حول وجود شخص مسلح داخل البنك, موضحاً أن الرجل فرّ قبيل وصول الشرطة حاملاً معه كمية من المال.