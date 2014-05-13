3 تريليونات ريال احتياطات متوقعة لـ"ساما" بـ2014

توقع تقرير اقتصادي ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية إلى 812 مليار دولار (3.05 تريليون ريال) خلال العام الجاري، و874 مليار دولار (3.28 تريليون ريال) في العام المقبل.

وبحسب الاقتصادية، قال تقرير "معهد التمويل الدولي" إنه يتوقع نمو الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) بنسبة 3.8% في 2014م، و3.6% في عام 2015، وهي تقديرات أقل من توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد السعودي 4.1% العام الجاري و4.2% العام المقبل.

يُذكر أن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد ارتفعت في مارس من العام الجاري إلى 2.75 تريليون ريال، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، بعد تراجعها في فبراير من العام نفسه إلى 2.72 تريليون ريال.

وهي أيضاً أقل من توقعات الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط بنمو الاقتصاد 5% سنويا في السنوات المقبلة، وأقل من توقعات الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد، الذي سبق أن اعتبر توقعات صندوق النقد الدولي "معقولة ويمكن تحقيقها".

ونما الاقتصاد السعودي الناتج المحلي الإجمالي السعودي "الحقيقي" في عام 2013، بنسبة 3.8%، لتبلغ قيمة النمو 46 مليار ريال، ليصل إلى 1.264 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.218 تريليون ريال في نهاية 2012.

وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي السعودي بالأسعار الجارية "الإسمي" إلى 759.4 مليار دولار (2.85 تريليون ريال) خلال العام الجاري، و778.2 مليار دولار (2.92 تريليون ريال) العام المقبل. يُذكر أن الناتج المحلي الاسمي في السعودية بلغ 2.8 تريليون ريال (745.3 مليار دولار) العام الماضي.