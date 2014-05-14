"ناتيكسيس" الفرنسي يتوسع خارجياً ويسعى لتوسيع كادره

قال أوليفيه بيركل مدير التمويل والأسواق العالمية في ناتيكسيس، إن بنك الاستثمار الفرنسي ينوي زيادة مستويات العمالة في الشرق الأوسط بنسبة 50 بالمئة في 2014، سعيا لزيادة الإيرادات من خارج السوق المحلية.

ويريد البنك التوسع خارج السوق المحلية التي عانت من تباطؤ النمو وأزمة منطقة اليورو، فضلا عن خفض التكاليف في الخطة الاستراتيجية للفترة من 2014 إلى 2017.

وقال بيركل إن اهتمام البنك انصب في عام 2013 على الأنشطة في أميركا اللاتينية واليابان، وإنه سيستثمر العام الحالي في الشرق الأوسط.

وصرح في مقابلة مع رويترز في مقر البنك في دبي "نعزز كل أنشطتنا الرئيسية بقوة ونسعى للاستعانة بخبرات محلية لتقديم منتجات".

وصرح بيركل أن نمو ناتيكسيس في المنطقة سيعزز باطراد أنشطته الحالية التي تسهم بنسبة خمسة بالمئة تقريبا من إجمالي إيرادات البنك. وتوظف ناتيكسيس 40 شخصا في دبي، ولها مكتب تمثيل صغير في مصر.

وقال: "نريد أن نستعين بمتخصص أو اثنين للمنتجات في كل قطاع نريد أن نعمل فيه هنا"، مضيفا أنه سيجري التركيز على قطاعات البنية التحتية وتمويل الطائرات والطاقة والسلع الأولية.

ولفت انتباه بنوك أوروبية أخرى حجم الأعمال المتاحة في البنية التحتية، إذ يتوقع أن تعلن قطر وحدها عن مشروعات تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار بين 2013 و2018، فضلا عن خطط توسع شركات طيران من بينها الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية القطرية.

وقال سايمون ايدل مدير الشرق الأوسط في ناتيكسيس إن المجالات التي يسعى البنك لتعزيزها هي أسواق رأس المال والتجارة والتمويل الإسلامي.