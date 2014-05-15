"التمويل الخليجي" يربح 1.1 مليون دولار بالربع الأول

سجل بيت التمويل الخليجي ربحا صافيا بقيمة 1.1 مليون دولار أميركي خلال الربع الأول من 2014، مقارنة بـ1.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالي الدخل خلال الفترة 29.7 مليون دولار أميركي مقارنة بإجمالي الدخل الذي تحقق خلال نفس الفترة من عام 2013، والبالغ 11.1 مليون دولار.

وتشمل معدلات الربح المسجلة 22.5 مليون دولار، ناتجة من توحيد نتائج شركة سيمينا القابضة، شركة تعمل في مجال العمليات الصناعية، والتي أصبحت شركة تابعة لبيت التمويل الخليجي خلال هذا الربع.

وبلغت قيمة التكاليف التشغيلية خلال الربع الأول من هذا العام ما قيمته 28.6 مليون دولار أميركي. وباستبعاد التكاليف المرتبطة بالعمليات الصناعية، بلغت قيمة المصروفات التشغيلية المعتادة ما قيمته 8.8 مليون دولار أميركي، مقابل 8.3 مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما يواصل البنك جهوده لخفض التكاليف وتنظيم عملياته.

وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي هشام الريس: "لقد كان الربع الأول من العام امتدادا لفترة أخرى من النجاح والنتائج المستقرة للبنك. لقد عكست هذه الفترة الأداء الجيد لعدد من شركاتنا التابعة، ومن بينها شركة سيمينا، وهي شركة الاستثمار الصناعي التابعة لبيت التمويل الخليجي. لقد كان تحقيق أقصى قيمة لأصول البنك هو المحور الأساسي لاستراتيجيتنا، ونحن سعداء بالتطور الذي تم إنجازه على هذا الصعيد، والذي شمل تقدم سير العمل في مشاريع هامة، مثل مشروع مرفأ تونس المالي خلال فترة الربع الأول من العام، مع تقدم أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من تطوير هذا المشروع الضخم".

وقال أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي: "لقد بدأ بيت التمويل الخليجي بتنفيذ استراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو في الأرباح خلال فترات السنة القادمة. ولتحقيق ذلك، سوف تشهد الأشهر القادمة قيام البنك بالتركيز على أربعة محاور رئيسية، وهي إدارة الأصول، والصيرفة التجارية، والتطوير العقاري، والأنشطة الصناعية، وجميعها ضمن المجالات التي تتمتع بخبرة كبيرة فيها، وسجل حافل من الإنجازات، كما سنواصل سعينا لإيجاد فرص مجزية وجذابة للبنك ومساهمينا الأوفياء".