مصر تعرض فرص استثمارها الواعدة في لندن

من المنتظر أن ينظم بنك الاستثمار بلتون المالية، بنك الاستثمار الرائدة في السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤتمرا استثماريا في العاصمة البريطانية لندن غدا الجمعة في بورصة لندن.

وسيجمع المؤتمر الذي يحمل اسم "مصر... فرص استثمار واعدة"، وزير المالية هاني قدري بالعديد من مستثمرين الموجودين في بريطانيا.

كما سيشارك في المؤتمر من رئيس هيئة الرقابة المالية المصري، رئيس البورصة المصرية وكذلك رئيس شركة مصر للمقاصة، وذلك من خلال حلقات النقاش في المؤتمر حيث ستركز الجلسات على الفرص والتحديات في ظل التحولات السياسي والاقتصادي نحو الديمقراطية وانعكاساتها على مناخ الاستثمار، إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص جلسة لأدوات الاستثمار الجديدة في سوق المال المصري بما في ذلك صندوق المؤشرات المتداولة الذي سيتم إطلاقه قريباً XT Misr وهو أول صندوق للمؤشرات المتداولة في مصر ليتم إدراجه وتداوله في البورصة المصرية.

كما سيتضمن المؤتمر جلسات ثنائية مع كبار المستثمرين في المملكة المتحدة. وبعد الانتهاء من الدستور الجديد في مصر والانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستكون 2014 سنة حاسمة في تاريخ مصر، إذ تقترب مصر من الانتهاء من خارطة الطريق الانتقالية لتستعد لإطلاق العنان للفرص الاقتصادية المدعومة بالهيكل السكاني الجذاب.

وقال علاء سبع رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية إن XT-Misr وسيلة سهلة وبسيطة لتنويع الاستثمارات والمخاطر، وخاصة أن الأسباب المالية وراء الاستثمار في البورصة المصرية مازالت مقنعة، ويعتبر صندوق XT-MISR هو وسيلة ممتازة للمؤسسات والأفراد للاستفادة من فرص الاستثمار الموجودة حالياً. وبالنسبة للأفراد الذين لا يتمتعون بمعرفة كبيرة في الاستثمار في الأسواق فإن XT-MISR يوفر فوائد فرص الاستثمار في الشركات الكبيرة في مصر.

وذكر ماجد شوقي الرئيس التنفيذي بنك الاستثمار بلتون المالية أن صناديق المؤشرات المتداولة أثبتت نجاحها في أسواق أخرى على مدار سنوات عديدة، وخاصة أنها توفر للمؤسسات والأفراد فرصة الاستثمار في السوق بدلاً من أسهم شركة واحدة، وذلك يعتبر مناسب للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من سوق مثل السوق المصري، حيث الأسس السليمة وآفاق النمو في الأجل الطويل تبدو جيدة.

نتوقع أن يؤدي XT-MISR إلى زيادة أحجام التداول في السوق المصري إضافة إلى جذب مستثمرين جدد من مصر والخارج.