مؤسسة إسلامية بماليزيا تصدر صكوكا بـ490 مليون دولار.

أفاد إشعار للبنك المركزي الماليزي أن المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة ستصدر سندات إسلامية قيمتها 490 مليون دولار الأسبوع القادم.

ويطرح عطاء الصكوك في 22 مايو أيار وتصدر لأجل ثلاثة أشهر. كانت المؤسسة التي مقرها ماليزيا طرقت السوق في أبريل لإعادة إصدار صكوك قيمتها 890 مليون دولار.

وفي فبراير باعت المؤسسة صكوكا قيمتها 490 مليون دولار بهدف سد نقص الأدوات المالية عالية الجودة والسيولة التي يمكن للبنوك الإسلامية تداولها لإدارة حاجاتها التمويلية للمدى القصير.

ومساهمو مؤسسة إدارة السيولة هم البنوك المركزية لإندونيسيا والكويت ولوكسمبورج وماليزيا وموريشيوس ونيجيريا وقطر وتركيا والإمارات والبنك الإسلامي للتنمية الذي مقره في جدة.