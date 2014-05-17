بنوك الكويت تتصدر أرباح الشركات بـ 747 مليون دولار

قال تقرير اقتصادي متخصص إن نسبة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من 2014 وصلت إلى 4ر82 بالمئة من إجمالي الشركات المدرجة.

وقال تقرير شركة (بيان للاستثمار) الصادر اليوم إن المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة في (البورصة) لإعلان بياناتها المرحلية عن فترة الربع الأول انقضت بنهاية الأسبوع الماضي، وبلغ عدد الشركات المعلنة 160 شركة من أصل 194 شركة مدرجة.

وأضاف أن تلك الشركات حققت أرباحا صافية تقدر بـ 5ر507 مليون دينار كويتي (1.799 مليار دولار) بارتفاع نسبته 33ر0 في المئة عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغت حينها 9ر505 مليون دينار (1.793 مليار دولار).

وأوضح أن قطاع البنوك شغل المرتبة الأولى من حيث إجمالي الأرباح المتحققة، مقارنة بباقي قطاعات السوق، حيث بلغ صافي الربح للقطاع 70ر210 مليون دينار (747 مليون دولار) تبعه قطاع الاتصالات ثانيا بصافي ربح بلغ 8ر75 مليون دينار (268 مليون دولار).

ولفت من جانب آخر إلى أن السوق أنهى تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تراجع المؤشران السعري و(كويت 15)، في حين تمكن المؤشر الوزني من تحقيق ارتفاع طفيف، وشهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار الحذر والترقب منذ عدة أسابيع لانتظار المستثمرين نتائج الشركات.

وأشار التقرير إلى التباين في مؤشرات السوق، ما دفع أداءه العام إلى أن يتخذ مسارا هابطا، وذلك برغم النتائج الإيجابية التي أعلنتها العديد من الشركات عن فترة الربع الأول من 2014.