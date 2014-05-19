قطر تستحوذ على حصة في "دويتشه بنك" لزيادة رأس المال

كشف مصدران يوم أمس الأحد أن قطر تسعى للاستحواذ على حصة في مصرف دويتشه بنك في إطار خطة لزيادة رأس المال بعدة مليارات من اليورو.

وأضاف المصدران المطلعان على الصفقة أن قطر ستشتري أسهما جديدة في دويتشه بنك قبل طرح يستهدف المستثمرين على مستوى العالم.

وسيتوقف حجم الحصة التي ستملكها قطر بعد الصفقة على ما إذا كانت ستستخدم حقوق الاكتتاب كاملة أم ستبيع أجزاء منها أو كلها.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق يوم الأحد إن دويتشه بنك الألماني يستعد لزيادة رأس المال بعدة مليارات من اليورو، حيث يهدف أكبر مقرض في ألمانيا إلى إنهاء شكوك المستثمرين بشأن موقف رأس المال.