التمويل الدولية تنوي شراء حصة في بنك باكستاني

قال بنك الفلاح الباكستاني في بيان إن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي تدرس شراء حصة في البنك الذي مقره كراتشي.

تأسس البنك في عام 1992 وتملكه وتديره مجموعة أبوظبي وهو سادس أكبر بنك باكستاني. وقال البيان إن البنك المركزي الباكستاني سمح للمؤسسة بإجراء فحص فني. ولم يتضمن البيان تفاصيل عن الحجم المحتمل للحصة.

ويملك البنك أصولاً بقيمة 319 مليار روبية (322.8 مليون دولار) كما في ديسمبر ويعمل في أفغانستان وبنغلادش والبحرين وله مكتب تمثيل في الإمارات العربية المتحدة.

ويدير بنك الفلاح ثاني أكبر وحدة أنشطة مصرفية إسلامية في البلاد.