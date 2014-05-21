عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق بنوك وتمويل

48 شركة طلبت ترخيص منح التمويل في السعودية

المصدر: العربية.نت
إقبال كبير على نشاط التمويل في السعودية
رابط مختصر

كشف فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، عن تلقي "ساما" ثمانية وأربعين طلب ترخيص لممارسة أنشطة التمويل، مضيفا أنها منحت تراخيص لثمانية مصارف من أجل ممارسة نشاط التمويل العقاري والإيجار التمويلي.

وأوضح المبارك في تصريحات للصحافة أن "ساما" منحت الموافقة الأولية لخمسة طلبات منح تراخيص، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية لوزارة التجارة والصناعة، قبل الموافقة النهائية على منحها التراخيص بشكل نهائي.

وأشار إلى أن "ساما" ستراقب البنوك والشركات المتعاونة مع صندوق التنمية العقارية لتقديم برنامج التمويل الإضافي.

كلمات دالّة

#تمويل, #بنوك, #البنوك السعودية, #تمويل البنوك, #المبارك, #ساما, #مؤسسة النقد السعودي, #تراخيص نشاط التمويل, #الترخيص للبنوك بتمويل العقار, #نشاط التمويل العقاري

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر