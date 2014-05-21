48 شركة طلبت ترخيص منح التمويل في السعودية

كشف فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، عن تلقي "ساما" ثمانية وأربعين طلب ترخيص لممارسة أنشطة التمويل، مضيفا أنها منحت تراخيص لثمانية مصارف من أجل ممارسة نشاط التمويل العقاري والإيجار التمويلي.

وأوضح المبارك في تصريحات للصحافة أن "ساما" منحت الموافقة الأولية لخمسة طلبات منح تراخيص، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية لوزارة التجارة والصناعة، قبل الموافقة النهائية على منحها التراخيص بشكل نهائي.

وأشار إلى أن "ساما" ستراقب البنوك والشركات المتعاونة مع صندوق التنمية العقارية لتقديم برنامج التمويل الإضافي.